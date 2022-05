XXXIX° Salon de Peinture de Plougasnou Maison Prévôtale Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

XXXIX° Salon de Peinture de Plougasnou Maison Prévôtale, 14 juillet 2020 10:00, Plougasnou. 14 juillet – 16 août 2020 Sur place Entrée libre chaque jour de 10h à 12h et de 15h à 18h30 artenplougasnou@numericable.fr, 02 98 67 35 46 46 XXXIX° salon de peinture de Plougasnou du 14 juillet au 16 août 2020 de 10h à 12h et de 15h à 18h30. 23 artistes, peintres, sculpteurs et céramistes présenteront leurs œuvres récentes Le XXXIX° salon de peinture de Plougasnou est organisé par l’association Art en Plougasnou. 23 artistes, peintres, sculpteurs et céramistes présenteront leurs œuvres récentes sur les deux niveaux de la Maison Prévôtale. 14 juillet au 16 août 2020 de 10h à 12h et de 15h à 18h30 Peintres : Françoise Baume -Philippe Bensaid – Jean-Luc Bourel- Bernard Marie Collet – Jonathan Florent – Jean-Pierre Garrault – Franck Gervaise – Maryvonne Jeanne-Garrault – Caroline Lavisse – Marie-Jacques Massol – Albert Oberlé – Laurence Poidatz – Stéphane Ruais (POM) – Nicolas Tréanton – Josée Wolf Sculpteurs et céramistes : Christine Callaux – François Hameury – Michel Le Gentil – Christine Le Moing de Tissot – Hervé Queré – Sylvie Reynard-Bellec – Stand-Arts Photographe : Yves Pouliquen Maison Prévôtale place du général Leclerc. 29630 Plougasnou 29630 Plougasnou Ruffelic Finistère mardi 14 juillet 2020 – 10h00 à 12h00

Heure : 10:00 - 18:30 Lieu Maison Prévôtale Adresse place du général Leclerc. 29630 Plougasnou Ville Plougasnou

Plougasnou Finistère