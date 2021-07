Plougasnou Maison Prévôtale Finistère, Plougasnou 40° Salon de Peinture de Plougasnou Maison Prévôtale Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

40° Salon de Peinture de Plougasnou Maison Prévôtale, 16 juillet 2021 10:00-16 juillet 2021 18:00, Plougasnou. 16 juillet – 18 août Entrée libre L’Association Art en Plougasnou présente le 40° Salon de Peinture de Plougasnou du 16 juillet au 18 août 2021.26 artistes, peintres, sculpteurs, céramistes et designer exposent leurs oeuvres récentes. L’Association Art en Plougasnou présente le 40° Salon de Peinture de Plougasnou du 16 juillet au 18 août 2021. Entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h30.

26 artistes, peintres, sculpteurs, céramistes et designer exposent leurs oeuvres récentes :

PEINTRES

Françoise Baume – Philippe Bensaïd – Franz Bodo – Bernard Marie Collet

Jean-Pierre Garrault – Franck Gervaise – Catherine d’Hautefeuille

Maryvonne Jeanne-Garrault – Caroline Lavisse – Danielle Le Bricquir

Marielle Le Fur – Florian Maierhofer – Anne Marrec – Marie-Jacques Massol

Bertrand de Miollis – Isabelle Passama – Annie Toussaint-Bensaïd – Nicolas Tréanton

SCULPTEURS et CÉRAMISTES

Christine Callaux – Didier Gomez – Michel Le Gentil – Christine Le Moingt de Tissot – Hervé Quéré – Sylvie Reynard-Bellec – Stand-Arts

DESIGNER

François Lévy Maison Prévôtale place du général Leclerc. 29630 Plougasnou 29630 Plougasnou Ruffelic Finistère vendredi 16 juillet – 10h00 à 12h00

vendredi 16 juillet – 15h00 à 18h00

samedi 17 juillet – 10h00 à 12h00

samedi 17 juillet – 15h00 à 18h00

dimanche 18 juillet – 10h00 à 12h00

dimanche 18 juillet – 15h00 à 18h00

lundi 19 juillet – 10h00 à 12h00

lundi 19 juillet – 15h00 à 18h00

mardi 20 juillet – 10h00 à 12h00

mardi 20 juillet – 15h00 à 18h00

mercredi 21 juillet – 10h00 à 12h00

mercredi 21 juillet – 15h00 à 18h00

jeudi 22 juillet – 10h00 à 12h00

jeudi 22 juillet – 15h00 à 18h00

vendredi 23 juillet – 10h00 à 12h00

vendredi 23 juillet – 15h00 à 18h00

samedi 24 juillet – 10h00 à 12h00

samedi 24 juillet – 15h00 à 18h00

dimanche 25 juillet – 10h00 à 12h00

dimanche 25 juillet – 15h00 à 18h00

lundi 26 juillet – 10h00 à 12h00

lundi 26 juillet – 15h00 à 18h00

mardi 27 juillet – 10h00 à 12h00

mardi 27 juillet – 15h00 à 18h00

mercredi 28 juillet – 10h00 à 12h00

mercredi 28 juillet – 15h00 à 18h00

jeudi 29 juillet – 10h00 à 12h00

jeudi 29 juillet – 15h00 à 18h00

vendredi 30 juillet – 10h00 à 12h00

vendredi 30 juillet – 15h00 à 18h00

samedi 31 juillet – 10h00 à 12h00

samedi 31 juillet – 15h00 à 18h00

dimanche 1er août – 10h00 à 12h00

dimanche 1er août – 15h00 à 18h00

lundi 2 août – 10h00 à 12h00

lundi 2 août – 15h00 à 18h00

mardi 3 août – 10h00 à 12h00

mardi 3 août – 15h00 à 18h00

mercredi 4 août – 10h00 à 12h00

mercredi 4 août – 15h00 à 18h00

jeudi 5 août – 10h00 à 12h00

jeudi 5 août – 15h00 à 18h00

vendredi 6 août – 10h00 à 12h00

vendredi 6 août – 15h00 à 18h00

samedi 7 août – 10h00 à 12h00

samedi 7 août – 15h00 à 18h00

dimanche 8 août – 10h00 à 12h00

dimanche 8 août – 15h00 à 18h00

lundi 9 août – 10h00 à 12h00

lundi 9 août – 15h00 à 18h00

mardi 10 août – 10h00 à 12h00

mardi 10 août – 15h00 à 18h00

mercredi 11 août – 10h00 à 12h00

mercredi 11 août – 15h00 à 18h00

jeudi 12 août – 10h00 à 12h00

jeudi 12 août – 15h00 à 18h00

vendredi 13 août – 10h00 à 12h00

vendredi 13 août – 15h00 à 18h00

samedi 14 août – 10h00 à 12h00

samedi 14 août – 15h00 à 18h00

dimanche 15 août – 10h00 à 12h00

dimanche 15 août – 15h00 à 18h00

lundi 16 août – 10h00 à 12h00

lundi 16 août – 15h00 à 18h00

mardi 17 août – 10h00 à 12h00

mardi 17 août – 15h00 à 18h00

mercredi 18 août – 10h00 à 12h00

mercredi 18 août – 15h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Prévôtale Adresse place du général Leclerc. 29630 Plougasnou Ville Plougasnou lieuville Maison Prévôtale Plougasnou