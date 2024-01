La nature en musique Espace de vie sociale Plougasnou, samedi 23 mars 2024.

La nature en musique Espace de vie sociale Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23

Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite enfance, l’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers et animations.

10h30 concert bébé Conçu Pour les tout-petits et leurs parents (0/4 ans) Un spectacle en son et lumière, qui s’inspire et souffle la nature… Par Yves Bertou et Camille Lobut, musiciens d’instruments à vents et à cordes, et ombres portées par Solenn.

– 12h petite restauration au prix libre

.

Espace de vie sociale 17 Rue François Charles

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



