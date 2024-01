Journée tout en nature Espace de vie sociale Plougasnou, mercredi 20 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 16:00:00

Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite enfance, l’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers et animations.

Diverses animations sur la journée.

10h-11h Lecture participative 0-4 ans, histoire sur le thème de la nature avec Françoise LEMAITRE.

11h-12h – Lecture/langue des signes 4-8 ans. Yolande AIDANS et Édith CAMUS vous feront découvrir une histoire sur le thème de la nature par les mots et la langue des signes, suivie d’un petit jeu en images pour jouer avec les signes…

14h-16h – Land-art sur la plage de Plougasnou. Avec Solenn animatrice et artiste. Toucher, sentir, collecter, inventer et s’émerveiller ensemble autour de créations collectives éphémères tout en nature ! Suivi d’un petit goûter en pleine nature.

Espace de vie sociale 17 Rue François Charles

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



