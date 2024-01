Semaine nationale de la Petite enfance Espace de vie sociale Plougasnou, mercredi 13 mars 2024.

Semaine nationale de la Petite enfance Espace de vie sociale Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 10:30:00

fin : 2024-03-13

Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite enfance, l’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers et animations.

Ca commence par une découverte du programme sur tout le territoire de Morlaix Communauté et un café partagé à l’espace de vie sociale à Plougasnou.

Mercredi 20 mars journée tout en nature avec lectures participatives, langues des signes, land-art…

Samedi 23 mars la nature en musique, concerts bébé et leurs parents

Mercredi 3 avril 1, 2, 3 cabanes, exposition ludique.

Espace de vie sociale 17 Rue François Charles

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



L’événement Semaine nationale de la Petite enfance Plougasnou a été mis à jour le 2024-01-17 par OT BAIE DE MORLAIX