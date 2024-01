Soirée Blindtest Chez Loïc Plougasnou, dimanche 4 février 2024.

Soirée Blindtest Chez Loïc Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 19:00:00

fin : 2024-02-04

Dîner animé, avec quiz musical par équipe de 4 à 8 personnes (lots à gagner). Et si l’envie vous en dit, voici le dressecode de la soirée : venez avec une petite touche animale ! Début du jeu à 19h.

Menu à 17 € par personne :

– apéritif : kir et gâteaux apéro

– entrée : potage de saison

– plat : rôti de porc sauce forestière et son gratin dauphinois

– dessert : fondant chocolat crème anglaise et café/thé

Vins en supplément

Places limitées, réservations auprès du restaurant Chez Loïc ou formulaire disponible en ligne : https://comitedesfeteskermouster.fr/index.php/2024/01/13/soiree-blindtest-2024/

Inscriptions pour le 27/01/2024 (adultes + 16 ans uniquement).

Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne comitedesfeteskermouster@laposte.net



