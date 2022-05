Form’action – La sobriété carbone Espace des Sciences – Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Form’action – La sobriété carbone Espace des Sciences – Ploufragan, 10 décembre 2020 09:00, Ploufragan. Jeudi 10 décembre 2020, 09h00 Sur place Gratuite sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZVmNoOeByEIG7ruosklsYnDB1eTjnBmOEN3uL4q24lejP9Q/viewform Formation organisée par le réseau des 7Technopoles Bretagne, financée par la Région Bretagne, à destination des porteurs de projet et entreprises de – de 3 ans accompagnés par une technopole Et si votre projet rimait avec sobriété carbone?

Dans un contexte climatique où les enjeux climatiques s’imposent dans la stratégie des entreprises, nous vous donnons les clés pour rationnaliser votre activité. Cette form’acction, organisé par la Technopole St Brieuc Armor, aura lieu le jeudi 10 décembre 2020 de 9h00 à 17h00

à l’espace Sciences et Métiers, 6 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan. Ce sera l’occasion d’expérimenter Karbon Ethic, une méthodologie d’accompagnement des entreprises, TPE et PME, vers la sobriété carbone. L’ADEME complètera cette intervention par la présentation des dispositifs d’aides soutenant la démarche vers la décarbonation des entreprises. Nombre de places limité à 8 personnes. La form’action est réservée aux porteurs de projet et aux entreprises de moins de 3 ans accompagnés par les 7 Technopoles de Bretagne. Espace des Sciences – Ploufragan 6 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan. 22440 Ploufragan Côtes-d’Armor jeudi 10 décembre 2020 – 09h00 à 17h00

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Espace des Sciences - Ploufragan Adresse 6 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan. Ville Ploufragan lieuville Espace des Sciences - Ploufragan Ploufragan Departement Côtes-d'Armor

Espace des Sciences - Ploufragan Ploufragan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploufragan/

Form’action – La sobriété carbone Espace des Sciences – Ploufragan 2020-12-10 was last modified: by Form’action – La sobriété carbone Espace des Sciences – Ploufragan Espace des Sciences - Ploufragan 10 décembre 2020 09:00 Espace des Sciences - Ploufragan Ploufragan Ploufragan

Ploufragan Côtes-d'Armor