Webconférence "Champignons et arbres, la vie en commun" Cnam – Ploufragan – Côtes d'Armor

Ploufragan

Webconférence "Champignons et arbres, la vie en commun" Cnam – Ploufragan – Côtes d'Armor, 18 novembre 2021 18:30, Ploufragan

Entrée libre

Francis Martin, l'un des grands spécialistes mondiaux de la forêt évoquera au cours de cette webconférence, les mécanismes symbiotiques entre les champignons et les arbres.

Les conférences « L'invité(e) du jeudi » proposées en partenariat par le Cnam Bretagne et l'AFAS vous sont proposées chaque mois. Animées par des experts passionnés de leur domaine d'intervention, elles traitent de sujets d'actualité mais en prenant le recul nécessaire.

Francis Martin

Docteur en physiologie végétale, biologiste et mycologue Jeudi 18 novembre à 18 h 30 En forêt, les arbres dialoguent avec les autres plantes, les animaux et les microbes grâce à un système de communication sophistiqué. Ce dialogue repose sur l’émission de substances chimiques libérées par les feuilles et les racines, mais aussi des composés solubles transportés par les réseaux souterrains de champignons symbiotiques connectés aux racines. En effet, toutes les radicelles d’un arbre sont colonisées par des champignons filamenteux, comme les amanites, les cèpes ou les chanterelles. Cet organe chimérique plante/champignon est une symbiose mutualiste, appelée la mycorhize. En forêt, cette association symbiotique implique plusieurs espèces d’arbres et des centaines de champignons d’espèces différentes qui sont interconnectés par de vastes réseaux de filaments fongiques externes exploitant le sol et la litière. Ce réseau facilite le mouvement des éléments minéraux et des nutriments entre les plantes. Il permet également le mouvement de signaux de communication et d’alerte. Arbres et champignons forment ainsi d’immenses réseaux sociaux qui irriguent les forêts. L’activité de ces réseaux interconnectés est cruciale afin d’assurer le fonctionnement durable des écosystèmes et leur maîtrise pourrait bien aider les forestiers à atténuer les effets désastreux du changement climatique. S’inscrire (visio en accès libre sur Teams) : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUNDlOWUxQVElSRTZLRTJUTjNGQVE5T0xVNy4u Cnam – Ploufragan – Côtes d’Armor 2 rue Camille Guérin – 22440 PLOUFRAGAN 22440 Ploufragan Côtes-d’Armor jeudi 18 novembre – 18h30 à 20h00

