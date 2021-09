Laval Laval Laval, Mayenne PLOUF PARTY AVEC MOONSHINE | AFRO-FUTURISTES / ELECTRO FUNK. Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

PLOUF PARTY AVEC MOONSHINE | AFRO-FUTURISTES / ELECTRO FUNK. Laval, 5 septembre 2021, Laval. PLOUF PARTY AVEC MOONSHINE | AFRO-FUTURISTES / ELECTRO FUNK. 2021-09-05 – 2021-09-05 Piscine Saint Nicolas 137 Boulevard Jourdan

Laval Mayenne Depuis plus de sept ans, le collectif Moonshine célèbre un large éventail de talents afro-futuristes, bass heavy, électro-funk, au carrefour de communautés qui ne se seraient pas nécessairement rencontrées autrement. Comme son nom l’indique, la recette Moonshine consiste à organiser une fête tous les samedis après la pleine lune dans des lieux changeants, gardés secrets jusqu’à la dernière minute et révélés uniquement par SMS. Les Moonshine sont devenus une référence dans le monde des afters et de la musique électronique, au Canada et à l’étranger, présentant des évènements à NYC, Los Angeles, Lisbonne, Milan, Paris, ou encore Santiago… Le 6PAR4 est HYPER heureux de pouvoir les accueillir pour un après-midi à la piscine Saint-Nicolas ! De quoi aborder la rentrée du bon pied ! Deux manières de participer :

Soit dans les tribunes de la piscine, et dans ce cas, c’est gratuit (mais réservation conseillée)

Ou alors dans l’eau, et il faut payer son accès à la piscine (4€ en plein tarif – 2,80€ réduit) PLOUF PARTY AVEC MOONSHINE | AFRO-FUTURISTES / ELECTRO FUNK. +33 2 43 59 77 80 Depuis plus de sept ans, le collectif Moonshine célèbre un large éventail de talents afro-futuristes, bass heavy, électro-funk, au carrefour de communautés qui ne se seraient pas nécessairement rencontrées autrement. Comme son nom l’indique, la recette Moonshine consiste à organiser une fête tous les samedis après la pleine lune dans des lieux changeants, gardés secrets jusqu’à la dernière minute et révélés uniquement par SMS. Les Moonshine sont devenus une référence dans le monde des afters et de la musique électronique, au Canada et à l’étranger, présentant des évènements à NYC, Los Angeles, Lisbonne, Milan, Paris, ou encore Santiago… Le 6PAR4 est HYPER heureux de pouvoir les accueillir pour un après-midi à la piscine Saint-Nicolas ! De quoi aborder la rentrée du bon pied ! Deux manières de participer :

Soit dans les tribunes de la piscine, et dans ce cas, c’est gratuit (mais réservation conseillée)

Ou alors dans l’eau, et il faut payer son accès à la piscine (4€ en plein tarif – 2,80€ réduit) dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Piscine Saint Nicolas 137 Boulevard Jourdan Ville Laval lieuville 48.06388#-0.75128