Bouches-du-Rhne EUR 10 10 C’est le moment du bain, le moment des grandes aventures. Plouf ! est un voyage au pays de l’eau, rythmé par la musique des jeux de deux enfants. Mais les jeux dans le bain ça éclabousse, et l’imaginaire va déborder tout autant que l’eau !

De 6 mois à 5 ans.

Durée : 25 minutes. Une baignoire. De l’eau. Du savon. Un canard en plastique, un spectacle de la compagnie Pieds Nus dans les Orties, avec Lou Barriol et Chloé Pouteau L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence

