2023-02-22 – 2023-02-25 EUR Cie Pieds nus dans les orties



Résumé : C’est le moment du bain, le moment des grandes aventures. Plouf ! est un voyage au pays de l’eau, rythmé par la musique des jeux de deux enfants. Mais les jeux dans le bain ça éclabousse, et l’imaginaire va déborder tout autant que l’eau ! Plouf ! est un voyage au pays de l’eau, rythmé par la musique des jeux de deux enfants. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

