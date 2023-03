Tour de Bretagne Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère . Le prochain Tour de Bretagne à vélo partira de Plouescat, cette 1ère étape se finira à Saint-Pol de Léon. La première étape de cette 56ème édition mettra les coureurs aux prises avec le vent et un parcours tortueux en bord de mer. Une fois Plouescat laissé derrière eux, ils s’enfonceront quelque peu dans les terres à proximité de Landivisiau pour revenir en direction du Nord vers la côte. Le peloton longera alors la côte jusqu’à Saint-Pol, capitale historique de l’évêché de Léon. Le circuit final est désormais bien connu car il s’agira de la 3ème fois que le Tour de Bretagne y posera ses roues. Après avoir été décisif en 2017 avec la victoire de Flavien Dassonville puis en 2019 avec la victoire finale de Lorrenzo Manzin, grâce aux bonifications, celui qui lèvera les bras devant la cathédrale portera le premier maillot de leader.

Village départ : Rue Saint-Pol. Ouverture : 10h30, heure départ : 12h50. 155,5 km. Plouescat

