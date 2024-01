Animation musicale – Just Play Casino Partouche de Plouescat Plouescat, vendredi 2 février 2024.

Début : 2024-02-02 21:00:00

fin : 2024-02-02

Le trio Just Play sera au Casino ce vendredi avec un répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui. Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux.

Casino Partouche de Plouescat 100 Rue de Brest

Plouescat 29430 Finistère Bretagne



