2022-10-21 – 2022-10-22

Programme :

Vendredi 21 octobre

– 18h30, salle des fêtes de Plouër-sur-Rance : Le Big Band de École de musique Maurice Ravel de Dinard Samedi 22 octobre

– 11h, Médiathèque le Champ des mots : Conférence sur la photographie dans la musique animée par Philippe Colliot, Photographe

– 18h30 : salle des fêtes de Plouër-sur-Rance : La Compagnie des Jazz – Saint-Malo / The Erikson project / NAMAS /

Jacks’&’Jills Swing Band plouerinjazz22@gmail.com +33 6 22 63 10 02 Salle des fêtes Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance

