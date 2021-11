Plouër-sur-Rance Glen Avalen Côtes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Concert Myrdhin et Elisa, harpes celtiques et voix Glen Avalen Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert Myrdhin et Elisa, harpes celtiques et voix Glen Avalen, 20 novembre 2021 18:00, Plouër-sur-Rance. 20 novembre et 11 décembre Sur place 10€, sur réservation Deux harpes et deux voix, concert en honneur des arbres. Compositions inspirées du monde celtique, ballades et danses traditionnelles de Celtie et d’Italie. Deux harpes et deux voix pour en-chanter l’hiver et ses arbres. Myrdhin, grand barde breton qui a traversé les continents,et Elisa,harpiste et chanteuse italienne, joueront des compositions personnelles inspirées du monde celtique, ainsi que des ballades et danses traditionnelles de Celtie et d’Italie.

Concert à la maison.

10€ par personne,

réservations au 02 96868494 Glen Avalen 22490 Plouer sur Rance 22490 Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor samedi 20 novembre – 18h00 à 19h30

samedi 11 décembre – 18h00 à 19h30

