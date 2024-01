Soirée année 80 à nos jours Salle Le Cristal Plouénan, samedi 24 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

Organisé par le comité des fêtes et animé par Lio Animation.

Menu : apéritif, tartiflette, /salade, crème brulée et café.

Repas sur réservation avant le 17 février.

Entrée sans repas possible : 4 €

Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per

Plouénan 29420 Finistère Bretagne



