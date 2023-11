Serge Monfort et TOUPOIL, la BD-Nature des enfants, invité par le magasin Biocoop Prim’Vert à Lesneven, Finistère, vendredi 1er décembre 2023. Biocoop Prim’Vert / Finisterra Ploudaniel Catégories d’Évènement: Finistère

Ploudaniel Serge Monfort et TOUPOIL, la BD-Nature des enfants, invité par le magasin Biocoop Prim’Vert à Lesneven, Finistère, vendredi 1er décembre 2023. Biocoop Prim’Vert / Finisterra Ploudaniel, 1 décembre 2023T 10:00, Ploudaniel. Serge Monfort et TOUPOIL, la BD-Nature des enfants, invité par le magasin Biocoop Prim’Vert à Lesneven, Finistère, vendredi 1er décembre 2023. Biocoop Prim’Vert / Finisterra Ploudaniel Vendredi 1 décembre, 10h00 Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru : « La Nuit des Blaireaux » pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). Les signatures commenceront à partir de 10h. Vendredi 1 décembre, 10h00 1 TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité. Pour savoir ce qui s’en dit, c’est ICI.

Vous souhaitez inviter l’auteur dans votre médiathèque ou votre école , voir LÀ.

Vous souhaitez une exposition de planches originales pour votre festival ou votre médiathèque, voir ce qui a déjà été réalisé.

En 2022, le dernier tome paru , « La Nuit des Blaireaux » a été classée « Coup de cœur jeunesse », catégorie « Dès 7 ans » par l@bd, le site BD du réseau Canopé (Éducation Nationale).

Chaque histoire est complète.

Les albums Toupoil sont diffusés et distribués en librairie par Makassar Diffusion Paris. Demandez-les à votre libraire ou à votre magasin bio… Biocoop Prim’Vert / Finisterra 8, Croas ar Rod Ploudaniel 29260 Finistère Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Finistère, Ploudaniel Autres Lieu Biocoop Prim'Vert / Finisterra Adresse 8, Croas ar Rod Ville Ploudaniel Departement Finistère Lieu Ville Biocoop Prim'Vert / Finisterra Ploudaniel

Biocoop Prim'Vert / Finisterra Ploudaniel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudaniel/