Ciné concert : Charlot Festival Salle Brocéliande Ploudaniel, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 19:00:00

L’APE de l’école Jean Monnet à Ploudaniel organise une soirée ciné concert autour de l’œuvre de Charlie Chaplin.

Christofer Bjurström, pianiste, compositeur et improvisateur, nous fait voyager dans son univers sensible en accompagnant au piano, sur scène, la projection de 3 courts métrages de Charlot (Charlot patine, Charlot policeman et l’Emigrant).

Et pour agrémenter tout ça, une vente de popcorn et boissons sera proposée sur place.

Réservez vos places sur HelloAsso.

.

Salle Brocéliande Coat Daniel

Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne apejeanmonnet@yahoo.fr



