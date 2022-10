Ploubazlanec à l’aube, plongez dans les récits et les couleurs de l’automne – Les Minutes Bleues Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-11-01 07:00:00 – 2022-11-01 09:30:00

Ctes-d’Armor Il est des histoires qui ne se racontent qu’au coin du feu, celles dont il est question ici se racontent dès les premières lueurs de l’aube… Accompagnés d’Alice, contemplez les paysages et traversez les époques emblématiques de l’identité maritime du pays de Paimpol. Dans le calme d’un petit matin d’automne, au moment où le soleil tente de percer le ciel de ses premiers rayons, partons à la découverte de nuances de couleurs propres à cette saison. Sur les traces de ceux qu’on appelle les « Islandais », l’histoire de la commune, les récits et anecdotes maritimes nous guident dans des lieux de mémoire rarement ouverts. Observations à la jumelle, lectures, mais aussi une belle rencontre et une dégustation automnale agrémentent cette balade au lever du soleil. Armez-vous de vos polaires et vos chaussures de marche, l’heure est à la découverte de l’aube bretonne ! Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 https://www.milmarin.bzh/ Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec

