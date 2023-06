Balade nocturne autour des phares de l’Iroise Pointe de Corsen (Plouarzel 29) Plouarzel, 3 mai 2023 20:30, Plouarzel.

Venez découvrir les Phares et feux le long de la côte de l’Iroise, dans cette balade à la tombé de la nuit, au milieu des lumières et éclats, Enjeu,histoire et anecdotes de ces phares mythiques… 3 mai – 25 septembre 1

Découvrez l’Iroise, accompagné d’un guide nature et partez à la découverte de la biodiversité de la pointe la plus occidentale de France, dans des balades nature passionnantes et un décor extraordinaire !

Venez découvrir les Phares et feux le long de la côte de l’Iroise, dans cette balade à la tombé de la nuit, au milieu des lumières et éclats, pour comprendre l’enjeu de la sécurité maritime, l’histoire et les anecdotes de ces phares mythiques…

Pointe de Corsen (Plouarzel 29) Pointe de Corsen, plouarzel Plouarzel 29810 Finistère