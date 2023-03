Balade guidée « éveil de la nature » Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Plouarzel

Balade guidée « éveil de la nature », 2 avril 2023, Plouarzel . Balade guidée « éveil de la nature » Château de Kervéatoux Plouarzel Finistère

2023-04-02 – 2023-04-02 Plouarzel

Finistère . Venez découvrir la toute nouvelle visite proposée sur les terres du Château de Kervéatoux ! Les Amis de Kervéatoux vous proposent une balade sur le thème de l’éveil de la nature, accompagnée par un guide. A travers les bois et jusqu’au château de Kervéatoux, découvrez comment s’éveille la nature ; le chant des oiseaux, les arbres, les fleurs. Rendez-vous au parking du menhir de Kerloas les dimanches 2 et 16 avril, nous vous conduirons ensuite jusqu’au point de départ de la balade. Réservation sur le site internet du château de Kervéatoux : www.kerveatoux.fr maryon.helies@kerveatoux.fr +33 7 60 05 47 55 https://www.kerveatoux.fr/fr/accueil Plouarzel

Détails
Lieu Plouarzel
Adresse Château de Kervéatoux Plouarzel Finistère

