Fête du Crabe

Place du Général de Gaulle Plouarzel Finistère

2023-08-06 12:00:00 – 2023-08-06 00:00:00

A PLOUARZEL, ON EN PINCE POUR LE CRABE !

La place de la mairie est transformée pour l’occasion en un immense restaurant de plein air.

Les repas peuvent être pris sur place ou à emporter.

Au menu : une entrée, un crabe entier et un fruit de saison à déguster dans une ambiance de fête et de bonne humeur.

Une dizaine de groupes musicaux se succèdent sur deux scènes de midi à minuit sans interruption.

N’oubliez pas d’apporter votre pince à crabe et votre gobelet !

En plus du repas crabe, nous vous proposons des stands de frite/saucisse/jambon ouvert toute la journée.

Et pour les amateurs de desserts, des stands de crêpe, far breton, gâteau, café…

Sans oublier les enfants avec un stand bonbons !!!

plouarzel.animation@plouarzel.bzh +33 2 98 89 60 07 https://www.plouarzel.fr/fete-du-crabe.html

