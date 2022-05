Concert Requiem de Gabriel Fauré par l’Ensemble Vocal Variation XXI Eglise Notre Dame, 2 juillet 2019 20:30, Plouaret.

Mardi 2 juillet 2019, 20h30 Sur place Tarif plein : 12€ Tarif réduit pour les étudiants, les chômeurs, les groupes de plus de 10 personnes : 8€ Entrée gratuite pour les enfants de moins de12 ans.

La Messe de Requiem, en ré mineur, Op. 48 de Gabriel Fauré, est l’un des requiem les plus populaires. considéré comme l’un des plus beaux dans sa version pour soli, chœur et orchestre.

L’Ensemble Vocal Variation XXI de Lannion est composé d’une quarantaine de choristes confirmés sous la direction de Jean-Jacques L’ANTHOËN, assisté d’Aurélie MARCHAND.

Diplômé en chant, en direction d’orchestre et direction de chœur du Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), Jean-Jacques L’Anthoën dirige l’Ensemble Vocal Variation XXI depuis 12 ans Il est assisté depuis 2017 par Aurélie Marchand, mezzo-soprano professionnelle, professeur de chant, et aussi chef de chœur de plusieurs chorales de Lannion.

Les œuvres interprétées couvrent un large répertoire, étendu de la musique baroque à la musique contemporaine, en passant par les compositeurs de musiques, classique, romantique et moderne. Tous ces concerts ont touché un public varié et nombreux, dans toute la Bretagne.

En 2018, les concerts ont concernés des œuvres intimistes de la Musique française, de la fin du XIX ème au XX ème siècle, majoritairement bretonne, pour chœur à capella ou accompagné uniquement d’un piano ou d’un orgue,

Le concert sera composé de chants a capella, « Magnificat » d’Arvo Pärt, et « En Paradis » du compositeur breton Ladmirault, d’une partie instrumentale, la Pavane pour une infante défunte de Maurice RAVEL et, c’est avec l’orchestre que le chœur interprètera le « Requiem » de Fauré, ainsi que 3 chants pour 4 voix de ce compositeur.

Ecrit entre 1886 et 1888, peu après la mort de son père, et terminé peu après celle de sa mère, Gabriel Fauré, lassé de toujours jouer la même musique aux funérailles célébrées à la Madeleine, composa ce Requiem original modifiant quelque peu la structure liturgique traditionnelle, en omettant le « Rex tremendae », et en ajoutant le « In Paradisum » qui inspire une vision du paradis sereine et réconfortante. C’est une œuvre imprégnée d’espérance et d’humilité, mais aussi de peur et de douleur dans les passages « forte ».

Eglise Notre Dame place de l’église Plouaret 22207 22207 Plouaret Moulin de la Haye Côtes-d’Armor

mardi 2 juillet 2019 – 20h30 à 22h30