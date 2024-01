Courtoujours #18 à Plouaret Plouaret, vendredi 19 janvier 2024.

Courtoujours #18 à Plouaret Plouaret Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Le festival Courtoujours est majeur ! Dix-huitième édition ! Il ne va pas devenir plus sérieux pour autant. Il aime toujours s’amuser. Animation, fiction, documentaire, il recherche toujours la bonne pioche en France et à l’étranger. Et de plus en plus souvent, il remarque que les courts métrages précèdent l’actualité. Ils lui font un brin de conduite, ou l’éclairent du passé. Le format du court métrage, souple, permet aux réalisatrices et réalisateurs d’être réactifs, de donner de l’ampleur et du sens à des petites choses significatives qui seraient discrètement passées dans le flot général sans attirer l’attention.

Vous pourrez ainsi découvrir, entre autres, une nature morte en pleine crise existentielle, deux frères ennemis bien embarrassés par une mission maternelle de la plus haute importance, et un cambriolage définitivement libérateur.

Toute l’équipe de Courtoujours espère que vous partagerez son enthousiasme pour l’inépuisable richesse des films courts !

Séance accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

.

Salle des fêtes

Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne



L’événement Courtoujours #18 à Plouaret Plouaret a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose