PLOSSU-GRANET, ITALIA DISCRETA Musée Granet, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

PLOSSU-GRANET, ITALIA DISCRETA

Musée Granet, le samedi 14 mai à 19:00

Le **musée Granet** présente du 29 avril au 28 août 2022, une exposition consacrée à l’œuvre photographique de l’artiste **Bernard Plossu** (1945-) sur le thème de l’**Italie**. L’exposition mettra en regard différentes vues de la ville de Rome et de ses alentours, représentés par le peintre **François-Marius Granet** (1775-1849) dans la première moitié du XIXe siècle et par le photographe **Bernard Plossu** (1945-) des années 70 et au début du XXIe siècle. Les deux artistes partagent un même intérêt pour le **traitement de la lumière**, à travers des lavis en clair- obscur pour le premier et le recours au **tirage** **Fresson**, un procédé de tirage pigmentaire mat au charbon, pour le second. D’autres similitudes dans les cadrages et les motifs font apparaître un paysage classique archétypal. L’exposition entend poursuivre un dialogue commencé en 2012 autour de la thématique de la montagne Sainte-Victoire (exposition La montagne blanche, d’octobre à décembre 2012 au musée Granet). **>** En savoir plus

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Pour découvrir l’exposition consacrée à l’œuvre photographique de l’artiste Bernard Plossu (1945-) et sa vision de l’Italie, mise en regard avec celle du peintre François-Marius Granet (1775-1849).

Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00