Plossu en Italique

Plossu en Italique, 23 juin 2022, . Plossu en Italique

2022-06-23 18:00:00 – 2022-06-23 Le musée Granet présente actuellement l’œuvre à travers l’exposition Plossu-Granet, Italia discreta (jusqu’au 28 août 2022) Guillaume Cassegrain, professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Grenoble Alpes aborde la question du paysage italien dans le travail de Bernard Plossu Le musée Granet présente actuellement l’œuvre à travers l’exposition Plossu-Granet, Italia discreta (jusqu’au 28 août 2022) dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville