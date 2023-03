PLOPSAQUA LA PANNE – TARIF CARTE VISITEURS >1M PLOPSALAND, 14 février 2023, DE PANNE.

PLOPSAQUA LA PANNE – TARIF CARTE VISITEURS >1M PLOPSALAND. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 00:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Valable pour une visite jusqu’au 29/03/2024 selon calendrier d’ouverture du parc Accès direct au parc Plopsaqua La Panne : des plaisirs aquatiques pour petits et grands !Préparez-vous à découvrir de nombreuses attractions aquatiques qui vous feront vivre les aventures les plus inoubliables. Laissez-vous enchanter par le merveilleux monde aquatique de Plopsaqua La Panne, situé juste à côté de Plopsaland La Panne ! Rêvez en regardant les paysages magiques et les attractions sensationnelles tels que la merveilleuse Wild River, l’impressionnant Le Bassin Déchainé et six toboggans impressionnants. Les vrais casse-cou peuvent faire une chute libre de 20 mètres sur le Sky Drop, puis foncer dans les virages à 40 km à l’heure.Gratuit pour les enfants de moins de 0.85 m.

PLOPSALAND DE PANNE De Pannelaan 68 8660

