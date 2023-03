PLOPSALAND LA PANNE – TARIF CARTE VISITEURS >1M PLOPSALAND, 14 février 2023, DE PANNE.

PLOPSALAND LA PANNE – TARIF CARTE VISITEURS >1M PLOPSALAND. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 00:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 42.5 à 42.5 euros.

Valable pour une visite jusqu’au 27/03/2024 selon calendrier d’ouverture du parc Accès direct au parc Plopsaland La Panne : Découvrez la montagne russe la plus spectaculaire d’Europe, “The Ride to Happiness by Tomorrowland”.Osez faire le tour le plus inoubliable de votre vie sur la montagne russe la plus spectaculaire d’Europe : The Ride to Happiness by Tomorrowland, où vous vous retrouverez à l’envers pas moins de 5 fois pendant que votre chariot tournera complètement. Vous n’avez pas de vertige ? Essayez de voler sur le spectaculaire Flyer Garde de Nuit, haut de 70 mètres. Que diriez-vous d’un tour excitant sur le manège Anubis ou d’un voyage aventureux en bateau sur le DinoSplash, à travers d’un paysage préhistorique avec des dinosaures réels. Les héros bien-aimés de Studio 100 accueillent les petits à bras ouverts et les emmènent dans plus de 50 attractions extérieures et intérieures enchanteresses. Apprenez à connaître le code de la route dans le parc de circulation pendant que la police de quartier monte la garde ! Vous pouvez tout faire à Plopsaland De Panne ! Par mauvais temps, Mayaland Indoor apporte la magie nécessaire !Gratuit pour les enfants de moins de 0.85 m.

PLOPSALAND DE PANNE De Pannelaan 68 8660

