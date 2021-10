Plonk & Replonk revisitent Laval · Exposition Le Théâtre, 4 janvier 2022, Laval.

Plonk & Replonk revisitent Laval · Exposition

du mardi 4 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 à Le Théâtre

Depuis plus de 20 ans, le collectif formé par Jacques et Hubert Froidevaux et Miguel-Angel Morales a posé sa griffe visuelle et drolatique sur l’univers du détournement d’images. À partir de fonds d’archives et de documents photographiques anciens, le trio façonne des photomontages légendés, où l’invraisemblance poétique se mêle à une délicieuse absurdité. C’est ici d’anciennes cartes postales de Laval, ambiance Belle Époque, que Jacques Froidevaux revisite en guides touristiques azimutés. Suivez-le dans ses facéties graphiques et redécouvrez sous un jour inédit les berges de la Mayenne, le Vieux-Pont ou la Rue des Déportés : autant de vues familières où s’invitent trains volants et éléphants de cirque, goût du kitsch et improbables calembours. Désopilant !

Entrée libre

Vous pensiez connaître la ville sous toutes ses coutures ? Jetez un oeil plus attentif à ces cartes postales…

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T13:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T11:00:00 2022-01-08T17:00:00;2022-01-11T10:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T13:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T17:00:00;2022-01-15T18:30:00 2022-01-15T21:30:00;2022-01-18T10:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T13:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T21:30:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T20:00:00;2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T12:30:00;2022-01-25T13:30:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T12:30:00;2022-01-26T13:30:00 2022-01-26T21:30:00