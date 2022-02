Plonk et Replonk La Roque-d’Anthéron, 2 avril 2022, La Roque-d'Anthéron.

Plonk et Replonk Départementale 561 Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron

2022-04-02 – 2022-05-21 Départementale 561 Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Le collectif Plonk & Replonk entre dans les ordres et s’installe à l’Abbaye de Silvacane. «SacKé Plonk & Replonk» est une exposition programmée et produite par l’association Patrimoine Art & Culture (PAC), dans le cadre du Festival au cours de laquelle le trio helvétique s’approprie l’architecture de ce lieu hors du temps pour afficher leurs célèbres détournements des peintures du Musée d’Orsay. Entre l’Art d’en haut et l’Art d’en bas, il n’y a qu’un pas que ces drôles de Suisses franchissent avec délice.

À côté de leurs élucubrations loufoques, Plonk & Replonk nous font partager leurs interrogations et nous livrent leurs solutions sur des questions environnementales à la Galerie de l’Office de Tourisme.

Entre les deux sites un ping plonk des plus réjouissants s’installe pour une double exposition en forme de franche rigolade sur les terres de l’absurde.



RENDEZ-VOUS

Plonk & Replonk font la visite !

Abbaye de Silvacane

Samedi 2 avril à 11h – Entrée libre

Moment des plus épiques ! Hubert Plonk, le célèbre guide vous fait la visite et vous risquez d’y prendre goût. En tant qu’invité privilégié, vous pourriez même avoir la chance de repartir avec un objet certifié et validé par le comité d’instance artistique Plonk & Replonk.

L’art absurde devient sacré !

Le collectif Plonk et Replonk, digne héritier des Monty Python, prend ses quartiers à la Roque d’Anthéron pour un ping plonk des plus réjouissants.

abbaye@ville-laroquedantheron.fr +33 4 42 16 11 61 http://www.abbaye-silvacane.com/

dernière mise à jour : 2022-02-11 par