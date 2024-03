Plongez-vous dans le réjouissant jeu de miroirs de « L’Île des esclaves » au Lucernaire ! Théâtre Le Lucernaire Paris, mercredi 3 avril 2024.

Du mercredi 08 mai 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

dimanche

de 17h00 à 17h10

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

Du mercredi 03 avril 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

dimanche

de 17h00 à 17h10

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

.Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. payant

De 10 à 30 euros.

Une utopie humaniste qui ouvre les cœurs et la raison.

Survivants d’un naufrage, deux couples, maîtres et serviteurs, échouent sur L’île des Esclaves. Ici la loi impose aux maîtres de devenir esclaves et aux esclaves de devenir maîtres dans le but de rééduquer ces derniers. Trivelin, gouverneur de l’île, explique le processus de rééducation aux naufragés. Les valets auront trois ans pour transformer leurs patrons et faire de ces orgueilleux injustes et brutaux des êtres humains raisonnables et généreux. Cette courte comédie philosophique, sublimée par la langue de Marivaux, nous parle de justice, d’égalité et de respect.

Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu le vendredi 26 avril à l’issue de la représentation.

Théâtre Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006

@Hélène Dersoir