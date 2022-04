Plongez dans l’univers du rap émergent La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Plongez dans l’univers du rap émergent La Marbrerie, 15 avril 2022, Montreuil. Le vendredi 15 avril 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Prévente : 12 EUR Sur Place : 15 EUR

Un nouveau rendez-vous a été imaginé par Pedro Booking afin de réunir et célébrer la scène rap émergente. L’événement “Seeds 1” accueille le temps d’une soirée divers artistes du monde du rap : Azur, Rounhaa, Jeunesaint, Roseboy666, Seum 41 et plein d’autres… Un line-up défricheur et ambitieux, une fête qui honore la créativité de la jeune génération. Cette résidence, nous l’avons imaginée avec une réelle ambition : en faire bien plus qu’une scène tremplin pour les artistes et un vecteur de découverte pour le public. La première édition de SEEDS aura lieu le 15 avril. Le temps d’une nuit, Azur, Rounhaa, Jeunesaint, Roseboy666 et des guests se réunissent sur la scène de la Marbrerie pour partager avec le public un moment unique. La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil Contact : https://lamarbrerie.fr/16477-2/ https://www.facebook.com/events/5049264105108576 https://www.facebook.com/events/5049264105108576 https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/15-04-2022-20-30-seeds-azur-rouhnaa-jeunesaint-roseboy666-guests

SEEDS #1 | AZUR, ROUNHAA, JEUNESAINT, ROSEBOY666, SEUM 41 + GUESTS

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 Rue Alexis Lepere Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil Departement Paris

La Marbrerie Montreuil Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Plongez dans l’univers du rap émergent La Marbrerie 2022-04-15 was last modified: by Plongez dans l’univers du rap émergent La Marbrerie La Marbrerie 15 avril 2022 La Marbrerie Montreuil Montreuil

Montreuil Paris