PLONGEZ DANS L'UNIVERS DES CHAUVES-SOURIS 2021-07-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-10 23:00:00 23:00:00 rue Mortagne Piscine Pierre Kempf

Rambervillers Vosges Rambervillers Cette animation aura pour objectif de plonger dans l’univers des chauves-souris. Nous proposons une balade entre chien et loup où nous emmènerons le public à la nuit tombée le long de la Mortagne pour percer le mystère des chauves-souris. Départ et retour depuis le parking de la piscine Kempf. +33 6 43 68 91 00 Philippe Massit dernière mise à jour : 2021-07-02 par VOSGES DEVELOPPEMENT

