### Découvrez les différents édifices construits sur l’éperon rocheux du XIe au XVe siècle. Ce parcours en plein cœur de l’histoire vous fera découvrir les différents édifices de la cité médiévale. Le puissant château Baronnial, résidence des seigneurs de chauvigny, les châteaux de Montléon (vestiges), Harcourt et Gouzon, sans oublier la tour de Flins (privée), n’auront plus de secrets pour vous. Chef-d’œuvre de l’art roman, la collégiale Saint-Pierre viendra ponctuer ce voyage en plein Moyen Âge.

Gratuit. Sur inscription. Rdv à l’office de tourisme pour le départ de la visite.

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

