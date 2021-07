Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor ! Manoir de Goaz Froment, 18 septembre 2021, Plouaret.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Goaz Froment

Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor ! Près de la chapelle des Sept-Saints, sur un domaine de 5,3 ha dans un cadre bucolique, les propriétaires partagent avec vous les secrets de leur manoir. Savez-vous, par exemple, que Lafayette y aurait séjourné ? Aujourd’hui, Goaz Froment est un lieu vivant à l’année : habitation, hébergements touristiques, ateliers d’artistes et événements culturels. Pour mieux connaître le lieu-dit, la carrière, les routoirs à lin et le manoir une visite s’impose. _**Visites guidées du lieu-dit, uniquement les extérieurs.**__ Départ toutes les 1/2 heures. Goûter payant sur place. (sous réserve des “conditions sanitaires”). Samedi et dimanche 17 et 18 septembre de 14h à 18h._ _en accès libre : __**Exposition de photographies d’Alain Le Bourdonnec**__**ecuries du Manoir**_ _Lors des Journées européennes du patrimoine, exposition de photos en noir et blanc, dans l’ancienne écurie du Manoir, des foires du Ménez Bré, Pédernec, Bulat-Pestivien et Kerien._ Alain Le Bourdonnec photographe, membre de Objectif Images Trégor. _Vernissage vendredi 16 septembre, à partir de18h. Ouverture samedi et dimanche de 14h à 18h._

Tarifs préférentiels #JEP21 : adulte 2€, – 18 ans gratuit.

Manoir de Goaz Froment Goas Froment 22420 Le Vieux-Marché Plouaret Côtes-d’Armor



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00