Plongez dans les profondeurs du Gave de Pau et de ses affluents à la rencontre des écrevisses 2021-08-11 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-11 LOURDES 59 avenue Francis Lagardère

Mercredi 11 août, rendez-vous à Lourdes pour partir à la découverte des écrevisses. L'activité « Plongez dans les profondeurs du Gave de Pau et de ses affluents à la rencontre des écrevisses » est animée par Théo Duperray. Expert en astocologie, il vous présentera les différentes espèces, leur biologie, les caractéristiques des milieux favorables, les risques d'invasion… Animation pour petits et grands. RDV à 17 h 00 à la salle de la connaissance du risque sismique à LOURDES (59 avenue Francis Lagardère, parking du pic du Jer). L'activité est gratuite et dure deux heures. Inscription obligatoire auprès du PLVG au 05 62 42 64 98 ou à l'adresse natura2000@plvg.fr

