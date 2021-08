Plongez dans les années 1970 ! Archives de la Métropole Européenne de Lille, 18 septembre 2021, Sequedin.

Plongez dans les années 1970 !

Archives de la Métropole Européenne de Lille, le samedi 18 septembre à 16:00

À partir d’anciens clichés et de documents d’archives représentant la métropole, ses habitants, ses moyens de transports de l’époque, ou encore quelques bâtiments et le mobilier, transformez l’espace urbain au gré de vos envies et de votre fantaisie. Sélectionnez, coupez, collez personnages et autres éléments… Imaginez, agencez et créez une œuvre originale inspirée des années 1970 !

Atelier sur réservation

Les Archives de la MEL vous accueillent pour un atelier créatif « photomontage » à partir de de reproductions de photographies et de documents d’archives sur le thème des années 1970.

Archives de la Métropole Européenne de Lille 2, rue de l’Europe, 59320 Sequedin Sequedin Nord



