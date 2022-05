Plongez dans le monde des Gallo-Romains ! Journées européennes de l’archéologie Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Les gladiateurs d’Acta sont de retour après trois années d’absence. Des combats, une école des petits gladiateurs, ainsi qu’une école des jeux olympiques antiques, vous attendent, pour un grand saut à l’époque gallo-romaine. Démonstrations de combats : 11h15 – 14h30 – 16h (durée 45 mn) Écoles de gladiateurs et Jeux Olympiques : 3 sessions par jour (durée 25 mn) Les artisans de l’époque antique Ateliers autour de la vie quotidienne I à partir de 5 ans I En continu Les médiateurs culturels du site partagent avec vous savoirs et savoir-faire des Gallo-Romains.

Gratuit

Pendant deux jours, Grand s’anime pour vous faire découvrir les activités sportives et artisanales d’il y a 2000 ans. Site archéologique de Grand 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Grand Vosges

