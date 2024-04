Plongez dans le futur du cinéma africain et de la technologie lors du Festival du Film NollywoodWeek 2024 ! Cinéma l’Arlequin Paris, jeudi 2 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-02 18:00

Fin : 2024-05-05 23:59

Vous connaissiez Hollywood, voici Nollywood ! Durant la Nollywood Week, du 2 au 5 mai 2024, le cinéma nigérian est à l’honneur à Paris. Au programme : projections de films et rencontres. 2 – 5 mai 1

https://linktr.ee/nollywoodweek

Préparez-vous pour un voyage cinématographique électrisant comme jamais auparavant alors que le Festival du Film NollywoodWeek revient en 2024, vous apportant le meilleur du récit africain et de la technologie de pointe ! Cette année, nous repoussons les limites de la créativité en mettant en lumière des films captivants et en mettant en avant l’intersection dynamique de l’IA, de l’animation, de la RV et du jeu vidéo en provenance d’Afrique.

Révélation de la nouvelle génération de cinéastes africains : Préparez-vous à être captivé par une sélection minutieusement choisie de longs métrages stimulants et de courts métrages captivants qui mettent en valeur la richesse de la diversité, du talent et de l’innovation qui se développent au sein de l’industrie cinématographique africaine. Des drames prenants aux comédies réconfortantes, notre programmation promet de captiver des audiences de tous horizons et de tous âges.

Exploration des frontières de la technologie : À la NollywoodWeek 2024, nous ne célébrons pas seulement l’art du récit ; nous plongeons également tête baissée dans le monde passionnant de la technologie. Vivez le futur du divertissement alors que nous nous plongeons dans les domaines de l’Intelligence Artificielle, où les créateurs africains exploitent l’IA pour repousser les limites de l’exploration narrative et de l’engagement du public.

Expériences immersives au-delà de l’écran : Plongez dans le monde extraordinaire de la Réalité Virtuelle et du jeu vidéo alors que nous présentons des projets révolutionnaires qui redéfinissent le récit et plongent le public dans des expériences inoubliables. Des documentaires immersifs en RV qui vous transportent dans des coins reculés du continent aux jeux vidéo africains innovants qui mêlent culture et gameplay de pointe, préparez-vous à être émerveillé par la créativité et l’ingéniosité déployées.

Rejoignez-nous pour une célébration inoubliable de la créativité africaine : Que vous soyez un passionné de cinéma, un amateur de technologie ou simplement curieux de l’avenir du récit africain, le Festival du Film NollywoodWeek 2024 vous invite à nous rejoindre pour une célébration inoubliable de la créativité, de l’innovation et de l’échange culturel. Préparez-vous à être inspiré, divertie et motivé alors que nous mettons en lumière le meilleur du cinéma africain et de la technologie sur la scène mondiale.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre la magie de la NollywoodWeek 2024 ! Notez la date, prenez votre popcorn et rejoignez-nous pour une aventure cinématographique inoubliable qui transcende les frontières et célèbre l’esprit vibrant de la créativité africaine. On se voit au cinéma ! ✨

Cinéma l’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006