Plongez « Dans la peau du scénographe »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée & Jardins Cécile Sabourdy

### Plongez dans l’envers du décor des expositions et mettez-vous dans la peau d’un‧e scénographe. Et vous, comment mettriez-vous en scène les sculptures de Gabriel Albert ? Comment accrocheriez vous les tableaux de nos artistes Naïfs préférés ? Venez découvrir le métier de scénographe ou comment valoriser des oeuvres dans un musée…

Gratuit. Pas de réservation, animation en continue jusqu’à 18h.

Musée & Jardins Cécile Sabourdy 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

