Plongez au cœur des collections du Muséum de Bordeaux ! Centre de Conservation des Collections du Muséum d’Histoire naturelle, 18 septembre 2021, Bordeaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre de Conservation des Collections du Muséum d’Histoire naturelle

### À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les coulisses du Muséum de Bordeaux – sciences et nature, lors d’une visite de son Centre de Conservation des Collections. Le Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature, opérationnel depuis juin 2011, est un lieu dédié à la conservation préventive des collections d’histoire naturelle et un outil performant de leur gestion. Il permet l’étude de ces collections dans les conditions optimales ainsi que la préparation des spécimens en vue des présentations permanentes et temporaires ainsi que des prêts à d’autres établissements.

Gratuit. Visites guidées et commentées par les membres de l’équipe scientifique du Muséum, uniquement sur réservation à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, le samedi et le dimanche.

Centre de Conservation des Collections du Muséum d’Histoire naturelle Avenue du professeur Schinazi, 33000, Bordeaux Bordeaux Gironde



