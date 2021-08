Bliesbruck Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck, Moselle Plongez au coeur de l’Antiquité en suivant ces démonstrations Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck Catégories d’évènement: Bliesbruck

Moselle

Plongez au coeur de l’Antiquité en suivant ces démonstrations Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, 18 septembre 2021, Bliesbruck. Plongez au coeur de l’Antiquité en suivant ces démonstrations

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Respect des gestes barrières.

Remontez dans le temps grâce aux démonstrations et initiations proposées par des reconstituteurs historiques. Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bliesbruck, Moselle Autres Lieu Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Adresse 1 rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Ville Bliesbruck lieuville Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck