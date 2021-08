Saint-Cybard Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Charente, Saint-Cybard Plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Charente ! Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Venez découvrir un lieu d’Histoire et de pédagogie. À travers une scénographie dynamique qui mélange images d’archives, textes, plans, objets et supports audio-visuels, l’Espace mémoriel de la Déportation et de la Résistance propose aux visiteurs un parcours à travers des thématiques permettant d’aborder la période 1939-1945 de manière très accessible : l’occupation, la répression, la déportation, la résistance et la libération. Pour avoir un avant-goût de votre visite… [c’est par ici !](https://www.youtube.com/watch?v=ieyH4BlYid4)

Gratuit.

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

