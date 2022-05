PLONGEE EN BEAUTE – 10/13 ans LA LONDE LES MAURES, 17 juillet 2022, La Londe-les-Maures.

Appréhende les notions de pesanteur, d’équilibre et de légereté comme dans l’Espace, tout en découvrant la beauté et les secrets des fonds sous-marins de Méditerranée. PROGRAMME : descriptif détaillé sur [www.odelevasion.fr](http://www.odelevasion.fr) BAPTEME DE PLONGEE (1 séance) : après avoir abordé les notions dtechniques, découvre des sensations nouvelles dans cet univers en 3 dimensions. Sous l’eau, tu pèses le même poids que l’eau, tu te sens léger et libre de tes mouvements, une sensation unique PLONGEE SOUS-MARINE (3 séances) : mets en application les notions apprises lors de ton Baptême de plongée. Tu apprécieras la variété des espèces et des couleurs de la faune & flore sous-marine. RANDONNEE AQUATIQUE (1 séance) avec ton masque, tes palmes et ton tuba, à la découverte de la biodiversityé qu’abritent les herbiers de posidonie ACTIVITES SUR LE CENTRE : jeux sportifs, visite du port de la Londe, guitare, veillées, temps libres… Documents obligatoires : attestation d’aptitude à la pratique des activités aquatiques et nautiques. Certificat médical de non contre-indication à l’activité plongée. Transport : pas de transport Odel ; les familles accompagnent et viennent chercher leur(s) enfant(s) en début et fin de séjour. En dehors des activités accessibles à pied, transfert en minibus ou bus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants. Hébergement : en chambres de 3 à 4 enfants avec salle de bain individuelle ou dans le village de bungalows toilés composés de 2 chambres de 4 lits, blocs sanitaires collectifs, douches et WC individuels à proximité.

925 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

LA LONDE LES MAURES La Londe-les-Maures Var



