En 1876, Annemasse est un bourg de seulement 1221 habitants, mais l’implantation de la gare et l’arrivée du chemin de fer va transformer la ville… Nous verrons comment remonter le temps grâce aux documents conservés aux Archives : cadastre, plan d’urbanisme, registre des délibérations, déclaration de construction, correspondance, cartes postales, etc.

Places limitées. Sur inscription.

Venez découvrir les Archives municipales autour de la thématique du chemin de fer, moteur du développement de la Ville et à l’occasion de l’Année européenne du Rail”. Hôtel de Ville d’Annemasse Place de l’Hôtel de Ville, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

