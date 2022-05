Plongée dans le monde de l’inaudible

Plongée dans le monde de l’inaudible, 4 juin 2022, . Plongée dans le monde de l’inaudible

2022-06-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-04 21:00:00 21:00:00 Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de Protection des oiseaux de Normandie, envolez-vous dans l’univers mystérieux des chauves-souris et venez découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne dans le quartier du Manoir du Fay. Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de Protection des oiseaux de Normandie, envolez-vous dans l’univers mystérieux des chauves-souris et venez découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne dans le quartier… Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de Protection des oiseaux de Normandie, envolez-vous dans l’univers mystérieux des chauves-souris et venez découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne dans le quartier du Manoir du Fay. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville