Courlay Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle Courlay, Deux-Sèvres Plongée dans la vie au début du XXe siècle Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle Courlay Catégories d’évènement: Courlay

Deux-Sèvres

Plongée dans la vie au début du XXe siècle Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle, 18 septembre 2021, Courlay. Plongée dans la vie au début du XXe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle Tarif : 5 € – Gratuit pour les moins de 18 ans.

Visites de l’exposition Ernest Pérochon, du logement de l’instituteur, de la classe 1900 et de l’exposition temporaire sur Jean de La Fontaine. Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle La Tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Courlay, Deux-Sèvres Autres Lieu Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle Adresse La Tour Nivelle, 79440 Courlay Ville Courlay lieuville Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle Courlay