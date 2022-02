PLONGE! Salle des fêtes Georges Pompidou, 11 février 2022, Épinay-sur-Orge.

PLONGE! est une rencontre : celle de Pierre-Yves, « dresseur de bulles » et de Camille Demoures, comédienne. De cette rencontre est née une envie commune : donner un vrai langage aux bulles de savon, cette matière capricieuse, et les faire devenir un acteur d’une narration à part entière. Ensemble, ils ont eu l’idée de partir d’un conte connu, Peter Pan et Alice aux Pays des Merveilles. C’est de là que se dégagent les thèmes principaux de PLONGE!, la difficulté de grandir, le pouvoir de l’imagination et la décou-verte d’un monde surréaliste ainsi que la ques-tion de la frontière entre rêve et réalité. Le spectacle raconte une histoire marquée par l’imaginaire et le fantastique, où chaque bulle de savon est associée à un souvenir personnel. À partir de 7 ans.

Sur inscription, en ligne ou par téléphone. Tarifs : 5 € *(réduit)* / 10 € ** (plein). * de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, retraités. ** Supplément de 2€ pour les personnes extérieures à la commune.

Salle des fêtes Georges Pompidou 65 Grande rue Épinay-sur-Orge Épinay-sur-Orge Essonne



