Plonéour-Lanvern Finistère Début 14h : manœuvre incendie, découpe de voiture, secourisme, simulateur, bus de prévention… A partir de 19h : concert et repas Buvette et restauration sur place amicale.ploneour@gmail.com Début 14h : manœuvre incendie, découpe de voiture, secourisme, simulateur, bus de prévention… A partir de 19h : concert et repas Buvette et restauration sur place Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern

