Saint Sylvestre au Relais Fleuri Plomion, 31 décembre 2023, Plomion.

Plomion Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31

.

A l’occasion de la Saint-Sylvestre, le Relais Fleuri vous accueille et vous propose un menu concocté par l’équipe du Relais Fleuri et animé par DJ Tony.

Apéritif cocktail de bienvenue et ses amuse-bouche

Première entrée : tourte aux rus de veau et au foie gras

seconde entrée : Cassolette de Saint-Jacques – sace Alsacienne

Trou Normand : sorbet au pruneau – armagnac

Plat : Fondant de pintadeau servi avec une sauce au cidre de Thiérache

Plateau de fromages

Dessert : Notre plaisir gourmand surprise viendra conclure le repas

Café et soupe à l’oignon

60 .

Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache